Tula, Russland (ots/PRNewswire) - Am 5. Juni 2019 war offizieller

Produktionsstart des russischen Werks Tula von Great Wall Motors. Es

ist die erste Komplettfertigung des chinesischen Autobauers im

Ausland. Das 500 Millionen USD teure Werk Tula wurde in vier Jahren

Bauzeit fertig gestellt. Dort sollen pro Jahr 150.000 Fahrzeuge vom

Band laufen mit 65 Prozent lokaler Fertigung. Mit dem Haval F7 stellt

der chinesischen Autobauer außerdem sein erstes international

verkauftes Modell vor, dass ab sofort gebaut wird und in Märkten

außerhalb Chinas bestellt werden kann. Damit hat der Autobauer einen

weiteren Meilenstein in seiner Globalisierungsstrategie erreicht und

chinesische Automarken besser positioniert, um die Weltmärkte zu

erobern.



Der Produktionsstart im Werk Tula ist ein Kernstück der

beschleunigten Globalisierungsstrategie von Great Wall Motors. Mit

dem lokalen Werk ist der Autobauer bestens aufgestellt, um Fahrzeuge

genau nach den Bedürfnissen des lokalen Markts herzustellen. Das Werk

Tula soll die Globalisierung der chinesischen Automobilbranche

maßgeblich und nachhaltig unterstützen. Es kann als "Blaupause" für

die globale Expansion anderer chinesischer Automobilhersteller

dienen, die in internationale Märkte vorstoßen wollen.



Das größte Investitionsprojekt der chinesischen

Fertigungsindustrie in Russland soll schätzungsweise 18 Mrd. Yuan

(ca. 2,6 Mrd. USD) an Produktionsleistung und über 3 Mrd. Yuan an

Gewinn vor Steuern (ca. 430 Mio. USD) bringen und nahezu 3.000

Arbeitsplätze schaffen. Das Werk ist ein wichtiger Schritt für den

chinesischen Autobauer, um die Seidenstraßeninitiative der

chinesischen Regierung zu unterstützen. Vor allem wurden bei dem Werk

Tula die modernen Fertigungstechnologien sowie Qualitätsmanagement-

und Umweltschutzmaßnahmen des Automobilherstellers angewandt. Es wird

die Entwicklung des lokalen Automobilindustrieclusters und der

nachgelagerten Industriekette beschleunigen und den Wandel der

lokalen Industriestruktur voranbringen. Das Werk ist nicht nur ein

neuer Meilenstein bei den Wirtschafts- und Handelsbeziehungen

zwischen China und Russland, es läutet auch ein neues Zeitalter für

das operative Geschäft chinesischer Automobilhersteller in Russland

ein.



Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/899112/Great_Wall_Motors.jpg



Originaltext: Great Wall Motors

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100067577

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100067577.rss2



Pressekontakt:

Jiahua Liu

+86-10-8783-5788 Dw. 8180