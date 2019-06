Am Markt für US-Staatsanleihen sind die Kurse am Freitag im frühen Handel gestiegen. Ein unerwartet schwacher Aufbau der Beschäftigung in der US-Wirtschaft sorgte zum Handelsauftakt für Auftrieb bei den Festverzinslichen. Im Mai waren 75 000 neue Stelle geschaffen worden. Am Markt war hingegen ein Zuwachs von 175 000 erwartet worden. Außerdem wurde der Stellenaufbau der beiden Vormonate deutlich nach unten revidiert.

Während die Kurse der Anleihen zulegen konnten, ging es mit den Renditen kurz vor dem Wochenende weiter nach unten. Bereits in den Handelstagen zuvor hatte sich die Spekulation auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed immer weiter verstärkt und die Rendite am amerikanischen Rentenmarkt belastet. Durch die Arbeitsmarktdaten dürften die Zinssenkungsfantasien am Markt neue Nahrung bekommen.

Zweijährige Anleihen legten um 6/32 Punkte auf 100 21/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,78 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 13/32 Punkte auf 100 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,79 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 18/32 Punkte auf 102 27/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,05 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 30/32 Punkte auf 106 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,57 Prozent./jkr/bgf/mis

