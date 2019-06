artec technologies AG ist wieder auf profitablem Wachstumskurs DGAP-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis artec technologies AG ist wieder auf profitablem Wachstumskurs 07.06.2019 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. artec technologies AG ist wieder auf profitablem Wachstumskurs - Zahlen 2018: Umsatz 2,94 Mio. Euro (1,46 Mio. Euro), EBITDA 0,42 Mio. Euro (-0,44 Mio. Euro) - Wichtige Referenzaufträge erhalten - Fortsetzung des Wachstumskurses in 2019 und darüber hinaus geplant Diepholz/Bremen, 07. Juni 2019: Nach der technologischen Neupositionierung in den Vorjahren ist die artec technologies AG (ISIN DE0005209589) im Jahr 2018 auf den profitablen Wachstumskurs zurückgekehrt. Darüber hinaus hat die Gesellschaft wichtige Aufträge erhalten, welche sie als Spezialist für Media Intelligence Broadcast Solutions und Video-Sicherheitstechnik optimistisch für die kommenden Jahre machen. Im Jahr 2018 hat artec den Umsatz von 1,46 Mio. Euro auf rund 2,94 Mio. Euro verdoppelt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass durch den sukzessiven Aufbau des Cloud/Saas-Geschäfts vermehrt Projektumsätze in Form von wiederkehrenden Mieteinnahmen auf die nächsten Jahre verteilt werden. Das Umsatzwachstum hat zu einer deutlichen Verbesserung der Erträge geführt. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag im Jahr 2018 bei 0,42 Mio. Euro, nach -0,44 Mio. Euro in 2017. Auch auf allen anderen Ebenen wurde das Ergebnis deutlich verbessert. Der Jahresüberschuss lag bei rund 43.000 Euro, nach -0,8 Mio. Euro in 2017. Damit wächst artec wieder profitabel. Die mit 83% bereits sehr solide Eigenkapitalquote hat artec in 2018 auf 94% nochmals erhöht. In 2019 soll die erfolgreiche Entwicklung fortgesetzt werden. Die Chancen sowohl im Sicherheits- als auch Medienbereich dafür sind groß. In den ersten Monaten des laufenden Jahres hat artec Referenzaufträge erhalten, aus denen sich erhebliches Potenzial für die Zukunft ableiten lässt. Hierzu gehört beispielsweise der Auftrag einer bundesweit agierenden Sicherheitsbehörde. Auch die Nachfrage seitens Medienunternehmen nach Monitoring- und Analyse-Systemen ist in den vergangenen Wochen spürbar gestiegen. Hier profitiert artec von einer Art "Sonderkonjunktur". Denn einer der weltweit führenden Wettbewerber zieht sich derzeit aus dem Markt zurück. artec hat bereits erste Aufträge von Unternehmen erhalten, welche den Anbieter wechseln wollen. Insgesamt plant artec die Steigerung von Umsatz und Ergebnis für das Jahr 2019 und darüber hinaus. Der vollständige Jahresabschluss 2018 zum Download: www.artec.de Über die artec technologies AG Die artec technologies AG (ISIN DE0005209589) ist ein Spezialist für Media Intelligence Solutions. Dafür bietet das Unternehmen aus Diepholz innovative Software- und Systemlösungen an. Die von artec entwickelte Plattform dient der Dokumentation und Analyse von audiovisuellen Daten (TV-Programmen, Streams von Internetseiten, Social Media Plattformen, Überwachungskameras). Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen. Nutzern stehen umfangreiche Möglichkeiten der Aufzeichnung, Archivierung und Auswertung zur Verfügung. Bei der Analyse unterstützt artec durch kognitive Analyse-Werkzeuge. Die Anwendungen stehen als Software as a Service (SaaS) in der Cloud oder als Inhouse-Lösung zur Verfügung. >> www.artec.de >> www.xentaurix.com Kontakt Presse und Investor Relations: artec technologies AG Fabian Lorenz E-Mail: investor.relations@artec.de Tel.: +49 5441 599516 07.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: artec technologies AG Mühlenstr. 15-18 49356 Diepholz Deutschland Telefon: +49 (0)5441 / 599 50 Fax: +49 (0)5441 / 599 570 E-Mail: investor.relations@artec.de Internet: www.artec.de ISIN: DE0005209589 WKN: 520958 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 821589 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 821589 07.06.2019 ISIN DE0005209589 AXC0177 2019-06-07/15:00