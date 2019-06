Wien (www.fondscheck.de) - Wells Fargo Asset Management (Wells Fargo AM) hat einen neuen alleinigen Vorstandsvorsitzenden, so die Experten von "FONDS professionell".Der Vermögensverwalter habe Nico Marais die volle Verantwortung übertragen. Er trete die Nachfolge von Kristi Mitchem an, die Wells Fargo AM Anfang des Jahres verlassen habe, um Vorstandschefin von BMO Global Asset Management zu werden. Marais habe sich die vergangenen sechs Monate nach Mitchems Abschied die Firmenleitung mit Kirk Hartman geteilt, der Chefanlagestratege bleibe. Marais sei 2017 von Schroders zu Wells Fargo AM gekommen. Weitere Karrierestationen würden BlackRock, Barclays Global Investors, The World Bank Group und die South African Reserve Bank umfassen. (07.06.2019/fc/n/p) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...