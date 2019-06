Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Die starke Erholung der Wirtschaftsdaten in China, das BIP-Wachstum der US-Wirtschaft von 3,2% im ersten Quartal, sehr gute Arbeitsmarktdaten aus den USA, die Hoffnung auf ein bevorstehendes Handelsabkommen zwischen den USA und China, die sechsmonatige Brexit-Verlängerung und der besser als befürchtet ausgefallene Beginn der US-Berichtssaison hätten sowohl den S&P 500 als auch den Nasdaq Composite im April 2019 auf neue Höchststände gebracht. Der fallende Ifo-Index, enttäuschende PMI in Deutschland und im Euroraum sowie die anhaltend schwachen globalen Automobilverkäufe hätten die Aktienmärkte nur vorübergehend belastet. ...

