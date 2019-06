Affing (ots) -



Wir Deutschen sind nicht nur Export-, sondern auch Reiseweltmeister und der große Jahresurlaub im Sommer steht schon vor der Tür. Manche planen den ja schon seit Monaten und schreiben ellenlange Listen, damit sie ja nichts vergessen. Viele vergessen aber bei der Urlaubsplanung eine Sache - nämlich ihr Haus oder ihre Wohnung gegen Einbruch zu schützen. Im Gegenteil, der ein oder andere serviert seine vier Wände Einbrechern geradezu auf einem silbernen Tablett, weiß Helke Michael.



Sprecherin: Urlaubszeit ist die schönste Zeit - auch für Einbrecher: Die suchen dann nämlich nach Hinweisen auf unbewohnte Häuser und Wohnungen und finden sie auch zur Genüge, so Sicherheitsexperte Florian Lauw von Abus.



O-Ton 1 (Florian Lauw, 21 Sek.): "Sie haben Ihren WhatsApp-Status auf 'Bin im Urlaub' geändert. Sie haben auf Facebook, im öffentlich sichtbaren Bereich, Urlaubsfotos ganz aktuell gepostet. Oder Sie haben ganz konkret an Ihrer Wohnungs- oder Haustür einen Zettel hinterlassen 'Bitte Briefe und Post die nächsten zwei Wochen beim Nachbarn abgeben!' All das sind einfach deutliche Hinweise für jeden Einbrecher, bei Ihnen einzusteigen."



Sprecherin: Genauso wie überquellende Briefkästen oder eine Mülltonne, die lange vor der Tür steht.



O-Ton 2 (Florian Lauw, 04 Sek.): "Möglicherweise auch solche Dinge, dass der Rasen längere Zeit nicht geschnitten worden ist, sondern wild vor sich hin wuchert."



Sprecherin: Bei einigen dieser Dinge könnte ein netter Nachbar behilflich sein. Im Zweifel kann aber nur geprüfte Sicherheitstechnik Einbrecher aufhalten.



O-Ton 3 (Florian Lauw, 22 Sek.): "Da empfehlen wir die Kombination von mechanischem Schutz und elektronischer Alarmierung. Wir bieten beispielsweise die Secvest-Touch-Funkalarmanlage an, die eben jedem Einbruchsversuch bis zu einer Tonne Widerstand entgegensetzen kann auf der einen Seite und andererseits den Einbruch erkennt, Hilfe holt und damit dafür sorgt, dass Ihr zu Hause auch während Ihrer Abwesenheit sicher bleibt."



Machen Sie es also Einbrechern nicht so leicht! Posten Sie bloß keine Urlaubsbilder zum Beispiel bei Facebook und fragen Sie, ob Ihr Nachbar den Briefkasten leeren oder auch mal lüften kann, damit Ihr Zuhause bewohnt wirkt. Mehr Tipps und Infos zum mechatronischen Schutz, der Einbrecher garantiert aufhält, finden Sie unter www.abus.com.



