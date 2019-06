Die Flucht der Anleger aus den Immobilienwerten hat sich am Freitag fortgesetzt. Die Sorge vor einem Verbot von Mietsteigerungen in Berlin hatte am Vortag bereits einen Kursrutsch ausgelöst, der nun vor allem bei Unternehmen mit starkem Fokus auf Berliner Wohnimmobilien weiter ging. Allen voran sackten Deutsche Wohnen -7,69% nach einer skeptischen Analystenstimme nochmals ab auf ein Tief seit März ...

Den vollständigen Artikel lesen ...