=== M O N T A G, 10. Juni 2019 *** 01:50 JP/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Handelsbilanz April *** 10:30 GB/Industrieproduktion April *** 10:30 GB/BIP April *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - CN/Handelsbilanz Mai *** - GB/Beginn des Nachfolgeverfahrens für den Parteivorsitz der Konservativen - Märkte/Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Australien, Schweiz D I E N S T A G, 11. Juni 2019 10:00 DE/Adler Real Estate AG, HV, Berlin 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juni *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Mai 11:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), PK zur Vorstandsvergütungsstudie, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator April *** 14:30 US/Erzeugerpreise Mai 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - CH/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme an der Arbeitskonferenz der International Labour Organization (ILO), Genf M I T T W O C H, 12. Juni 2019 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai *** 07:00 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q, A Coruna *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre-close Trading Update, London 09:15 DE/CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer , Rede bei Deutsch-Amerikanischer Konferenz der Atlantik-Brücke und des American Council on Germany, Berlin 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, HV, München 10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, HV, Hamburg 10:00 DE/Delivery Hero SE, HV, Berlin 10:15 EU/EZB-Präsident Draghi, Eröffnungsrede bei der 8. Central, Eastern and South-Eastern European (CESEE countries), Frankfurt 10:30 DE/VTG AG, HV, Hamburg 10:30 DE/Hapag-Lloyd AG, HV, Hamburg *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Jenoptik AG, HV, Weimar 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Realeinkommen Mai *** 14:30 US/Verbraucherpreise Mai *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 19:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Pressestatement mit dem Kronprinzen von Abu Dhabi, Scheich Mohammed bin Zayed al Nahyan, Berlin - DE/Sitzung der Innenministerkonferenz (bis 14.6.), Kiel D O N N E R S T A G, 13. Juni 2019 07:45 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (Juni) *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Mai (endgültig) *** 09:30 CH/SNB, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 09:30 EU/EuGH, Urteil über Pflichten von Webmail-Anbietern, Luxemburg 10:00 DE/Scout24 AG, HV, München 10:00 DE/Instone Real Estate Group AG, HV, Essen 10:00 DE/Brenntag AG, HV, Essen *** 11:00 EU/Industrieproduktion April *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IfW - Institut für Weltwirtschaft 11:30 DE/Bündnis 90/Die Grünen, PK zu Konzept für eine Kindergrundsicherung, Berlin 11:30 DE/Klausurtagung der Geschäftsführenden Fraktionsvorstände von SPD und CDU/CSU (bis 14.6.), Berlin *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Mai, Frankfurt *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Mai *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 17:30 DE/Center for Financial Studies, Vortrag von Albrecht Ritschl, London School of Economics, zu "Monetary and Fiscal Policy in Interwar Germany", Frankfurt *** - DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung *** - DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle *** - EU/Treffen der Eurogruppe, Luxemburg *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Juni - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht F R E I T A G, 14. Juni 2019 *** 04:00 CN/Industrieproduktion Mai *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai, Frankfurt *** 09:00 DE/BMW AG, Absatzzahlen Mai, München 10:00 DE/Zooplus AG, HV, München 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim Deutschen Mietertag,Köln 12:00 EU/EZB-Direktorin Lautenschläger, Rede bei der European Association of Co-operative Banks, Berlin *** 12:30 DE/Abschluss-PK nach Klausurtagung der Geschäftsführenden Fraktionsvorstände von SPD und CDU/CSU (seit 13.6.), Berlin 12:30 RU/Russische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Mai *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai *** 16:00 US/Lagerbestände April *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juni (1. Umfrage) *** - EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Luxemburg - EU/Ratingüberprüfungen für Großbritannien (DBRS), Serbien (S&P), Slowenien (S&P) S A M S T A G, 15. Juni 2019 - JP/G20, Ministertreffen zur Energiewende und nachhaltigem Wachstum (bis 16.6.), Karuizawa ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor:

calendar.de@dowjones.com

DJG/kch

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2019 08:54 ET (12:54 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.