Die BASF-Aktie kämpft derzeit mit der Kursmarke von 60 Euro und hat in der 1-Monats-Betrachtung rund 8% an Wert verloren. Noch am 23. April markierte der Titel ein neues 6-Monats-Hoch bei 74,52 Euro. Die Privatbank Berenberg hat BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen: Im Chemiesektor werde es für Anleger in den nächsten vier Monaten schwierig, vor allem bei den...

