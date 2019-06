BRÜSSEL (IT-Times) - Die Europäische Union (EU) hat Standorte in Europa ernannt, an denen im Rahmen des Digitalen Binnenmarktes neue Supercomputer stationiert werden sollen. Insgesamt acht neue Hochleistungsrechenzentren sollen in der Europäischen Union entstehen. Es sind zugleich die ersten Superrechner...

Den vollständigen Artikel lesen ...