Wien (www.anleihencheck.de) - Der Markt für Unternehmensanleihen boomt: Seit dem letzten Höhepunkt 2007 hat er sich auf mehr als fünf Milliarden US-Dollar verdreifacht, so die Experten von "FONDS professionell".Trotz der guten Entwicklung warne der Schweizer Asset Manager Unigestion vor wachsenden Risiken. Denn Rating-Agenturen könnten Anleihen mit der Kreditwürdgkeitsnote "BBB" - also mit einer mitteläßigen Bewertung - massenhaft abstufen, sobald das wirtschaftliche Klima rauer werde. Mit ihrem Wechsel in den High-Yield-Bereich würden sie das bisher eher kleine Segment der sogenannten Schrott-Anleihen dann geradezu überschwemmen. ...

