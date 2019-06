Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Energiekontor AG (ISIN DE0005313506/ WKN 531350) hat Anfang März einen Anteilskaufvertrag über 100% der Anteile am Solarpark Zapel mit dem dänischen Investor Clean Energy Invest ApS abgeschlossen, so die Energiekontor AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...