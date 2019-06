Wien (www.fondscheck.de) - Kathrein Capital Management (KCM), eine 100-Prozent-Tochter der Kathrein Privatbank aus Wien, hat per Anfang zweites Quartal dieses Jahres Thomas Odehnal verpflichtet, so die Experten von "FONDS professionell".Der studierte Betriebswirt und Rentenexperte habe rund 20 Jahre bei der Volksbank bzw. deren Fondstochter Volkbank-Invest gearbeitet, die vor wenigen Jahren von Union Investment absorbiert worden sei. Nach zwei Jahren Union Investment Austria und zwischenzeitlichen Aktivitäten als Entrepreneur sei Odehnal nunmehr wieder Fixed Income-Portfoliomanager und berichte an KCM-Geschäftsführerin Andrea Otta. ...

