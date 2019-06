Mainz (ots) - ZDFneo-Programmänderung



Woche 24/19 Montag, 10.06.



Bitte erneute Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:



2.15 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann Zu Gast: Gina Lückenkemper (vom 6.6.2019)



3.00 Callin' Mr. Brain Auffallend deutsch



3.50 Die glorreichen 10 Die größten Rätsel der Geschichte



4.35 Terra Xpress Heiße Spuren auf Mallorca (vom 19.3.2015)



5.00 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Die Weltenveränderer 5.45 Terra X -6.30 Rätselhafte Phänomene Verschwundene Inseln und wandernde Steine



(Die Sendung "Gätjens großes Kino" entfällt.)



Dienstag, 11.06.



Bitte Zeitkorrekturen beachten:



6.30 Terra X Rätselhafte Phänomene Erdlöcher und blaue Wunder



7.15 Terra X Supertalent Mensch II Die Superhirne



8.00 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler (vom 20.6.2011)



8.50 Lafer!Lichter!Lecker! Die etwas andere Promi-Kochschule



9.35 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 7.6.2019)



10.25 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 17.5.2016)



11.20 Viel zu bieten Die Händlershow (vom 12.7.2017)



12.05 Die Rettungsflieger Giftstachel (vom 7.2.2014)



(Weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen.)



Donnerstag, 13.06.



Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:



22.15 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann Zu Gast: Rezo Deutschland 2019



23.00 neoriginal La Zona - Do not cross (1) Achtteilige spanisch-deutsche Thrillerserie (vom 1.6.2019)



23.55 neoriginal La Zona - Do not cross (2) Achtteilige spanisch-deutsche Thrillerserie (vom 1.6.2019)



0.45 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann Zu Gast: Rezo (von 22.15 Uhr)



1.30 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (von 21.45 Uhr)



2.00 Silent Witness Mädchenträume (1) (vom 26.7.2014)



2.55 Silent Witness Mädchenträume (2) (vom 26.7.2014)



3.50 Gätjens großes Kino (ZDF 30.5.2019) Deutschland 2019



4.10 Silent Witness Das verlorene Paradies (1) (vom 2.8.2014)



5.00 Silent Witness -6.00 Das verlorene Paradies (2) (vom 2.8.2014)



