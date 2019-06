Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta025/07.06.2019/16:05) - Der Vorstandsvorsitzende der Minengesellschaft Wassoul'Or S.A. in Bamako/Mali hat angekündigt, dass die bisherige Mehrheitsgesellschafterin, die Sodinaf S.A., Bamako/Mali, ihren 54,28-prozentigen Anteil an der Wassoul'Or S.A. an die Mali National Gold S.A., Bamako/Mali, verkaufen und übertragen werde. Die neue Aktionärin werde auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 15. Juni 2019 vorgestellt werden. Auf der Hauptversammlung würden auch die von der Sodinaf S.A. entsandten Mitglieder des Verwaltungsrates zurücktreten.



Die PEARL GOLD AG hält einen Anteil von 25 Prozent an der Wassoul'Or S.A. Dieser Anteil sowie Ansprüche auf Goldlieferungen der Wassoul'Or S.A. stellen die einzigen wesentlichen Vermögensgegenstände der PEARL GOLD AG dar. Die Wassoul'Or S.A. hält eine Konzession für die Goldmine in Kodiéran/Mali und betreibt diese. Die Goldförderung bleibt bisher hinter den Produktionszielen zurück, zumal noch erforderliche Goldaufbereitungsanlagen zu installieren sind (siehe http://www.wassoulor.com/communiques/Communique-WassoulOr7mars2019.pdf ).



(Ende)



Aussender: PEARL GOLD AG Adresse: c/o Malmendier Partners, Kurfürstendamm 213, 10719 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Julia Boutonnet Tel.: +49 30 59 00 30 40 E-Mail: info@pearlgoldag.com Website: www.pearlgoldag.com



ISIN(s): DE000A0AFGF3 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1559916300067



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 07, 2019 10:05 ET (14:05 GMT)