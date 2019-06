Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Diageo von 3100 auf 3200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sie habe die Schätzungen für den Spirituosenhersteller wegen Wechselkurseffekten und der jüngsten Ergebnisse der in Indien börsennotierten Tochter United Spirits angepasst, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihre Annahmen für Umsatz, operativen Gewinn (Ebit) und Gewinn je Aktie im kommenden Jahr seien nun höher als zuvor./bek/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2019 / 14:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2019 / 14:51 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-06-07/16:54

ISIN: GB0002374006