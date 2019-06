In einer Analyse hat die Ratingagentur 13 offene Immobilienfonds für Privatanleger untersucht. Zwei Fonds haben sich verschlechtert.Die Berliner Ratingagentur Scope veröffentlicht regelmäßig Marktstudien und Ratings zu Investmentfonds. In einer aktuellen Pressemitteilung äußert sich das Unternehmen mittels einer Analyse zu offenen Immobilienfonds. Dabei wurden 13 Fonds für Privatanleger analysiert. Laut Scope sind die Risiken der Fonds gestiegen. Verantwortlich dafür seien vor allem hohe Ankaufsvolumina bei aktuell hohen Marktpreisen sowie vermehrte Investitionen in Projektentwicklungen. Das im Durchschnitt erhöhte Risikoprofil der Fonds - so Scope - wird durch steigende Renditen ausgeglichen. Diese ließen sich auf hohe Vermietungsquoten und steigende Immobilienwerte zurückführen.

