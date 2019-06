Mainz (ots) -



ZDFinfo zeigt am Mittwoch, 12. Juni 2019, 20.15 Uhr, "RBG - Ein Leben für die Gerechtigkeit". Die Erstausstrahlung des preisgekrönten Dokumentarfilms über Ruth Bader Ginsburg, Richterin am Supreme Court der USA, ist eingebettet in einen Doku-Tag, der von 13.00 Uhr bis nach Mitternacht unter anderem Einblicke in den US-Strafvollzug bietet, die riskante Börsenspekulation bei den staatlichen Pensionskassen in den USA beleuchtet und dem Aufschwung des Rechtspopulismus in der Ära Trump nachspürt.



Der 97-minütige Dokumentarfilm über Ruth Bader Ginsburg zeichnet das Porträt einer schlagfertigen Demokratin, die inzwischen auch ein Popkultur-Phänomen ist. Die heute 86-Jährige hatte sich nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten gegen Rückzug und Ruhestand entschieden. 1993 war sie als zweite Frau an den Obersten Gerichtshof berufen worden und hält dort nun eisern die Stellung. Im Dienst der Gleichberechtigung aktiv, ist sie zu einer Ikone für viele von denen geworden, die sich für eine Politik stark machen, die alternativ zu der von US-Präsident Donald Trump ist.



ZDFinfo sendet den Dokumentarfilm erneut am Dienstag, 18. Juni 2019, 1.15 Uhr, und am Mittwoch, 19. Juni 2019, 13.45 Uhr. Im ZDF ist "RBG - Ein Leben für die Gerechtigkeit" am Dienstag, 23. Juli 2019, 22.45 Uhr, zu sehen.



Die 15 Dokumentationen des US-Thementags in ZDFinfo in der Übersicht: 13.00 Uhr: Knast in Texas - Neue Wege im US-Strafvollzug 13.30 Uhr: Hard Time - Knast in Vegas 14.15 Uhr: Knast in Texas - Fünf Tage im Bexar County Jail 15.00 Uhr: Knast in den USA - Zweite Chance statt lebenslänglich 15.45 Uhr: Falsche Geständnisse - Verhört, erpresst, verurteilt 16.30 Uhr: Das vergessene Amerika - Eine Stadt kämpft ums Überleben 17.15 Uhr: Amerikas verzockte Renten - Vom Staatsdienst in die Armut 18.00 Uhr: Amerikas neue Nazis - Aufmarsch in Charlottesville 18.45 Uhr: Trump gegen alle - Parteikrieg bei den Republikanern 19.30 Uhr: Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus 20.15 Uhr: RBG - Ein Leben für die Gerechtigkeit 22.00 Uhr: Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere 22.45 Uhr: Kinder in Käfigen - Trumps Flüchtlingspolitik 23.30 Uhr: Trumps Russland-Connection: Das FBI, Mueller und die Wahrheit 1.00 Uhr: Der Anti-Trump - Senator John McCain



