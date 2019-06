Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - In Vorbereitung auf die Wahl des Aufsichtsrats im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 21. Juni 2019 und den am 31. Mai 2019 seitens der United Internet AG eingereichten Vorschlag einer eigenen Kandidatenliste, setzt der Aufsichtsrat der Tele Columbus AG (ISIN DE000TCAG172/ WKN TCAG17) auf eine für alle Aktionäre akzeptable Lösung, so die Tele Columbus AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

