Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) notierte in der bisherigen Handelswoche (Stand: Donnerstagmittag) in einer Handelsspanne im Tiefpunkt bei 168,33 Prozentpunkten und im Hochpunkt bei 169,01 (Donnerstagmorgen) Prozentpunkten, so die Börse Stuttgart. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...