BERLIN (Dow Jones)-- Die Bundesregierung will ihre Fortschritte beim Klimaschutz von einem unabhängigen Forscher-Gremium überprüfen lassen. Die Plattform umfasst ausgewählte natur- und sozialwissenschaftliche Institute und hat die Aufgabe, Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzplans 2050 zu begleiten, teilten das Bundesumwelt- und das Bundesforschungsministerium am Freitag in Berlin mit. Gesteuert wird das interdisziplinäre Fachforum von einem Lenkungskreis aus zehn Wissenschaftlern.

"Die neue Plattform liefert das wissenschaftliche Fundament und das technische Knowhow für den Übergang zur CO2-freien Wirtschaft und Gesellschaft", erklärte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Ihre Kabinettskollegin, Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU), ergänzte, für eine gute Klimapolitik müsse sich die Regierung an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren. "Die Klimaforschung hat dafür in den vergangenen Jahrzehnten bereits eine sehr gute Wissensbasis gelegt. Nun gilt es, diese Erkenntnisse umzusetzen und das Klima noch besser zu schützen", so Karliczek. Zudem müssten die Forschungsanstrengungen weiter verstärkt werden.

