Zürich (awp) - Von Zinsfantasien angetrieben ist der Schweizer Aktienmarkt am Freitag weiter in die Höhe geklettert und hat die Woche vor dem verlängerten Pfingstwochenende deutlich im Plus abgeschlossen. Dem Markt setzten die enttäuschend schwach ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten nur für kurze Zeit zu. Am Ende überwog ...

Den vollständigen Artikel lesen ...