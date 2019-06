- Innovative und differenzierte Produktangebote für Kunden



- Bereitstellung von One-Stop-Shop-ICT-Lösungen, einschließlich Cloud Computing entsprechend der Anforderungen der digitalen Transformation



Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Vodafone Idea Business Services (VIBS), der Unternehmensbereich von Vodafone Idea Limited, kündigte eine strategische Partnerschaft mit CtrlS (http://www.ctrls.in/) an, Asiens größter Tier-4-Anbieter von Rechenzentrumsdiensten. Dieser Zusammenschluss ist der erste seiner Art und ermöglicht VIBS und CtrlS, ein umfassenderes Portfolio innovativer und differenzierter Produkte und Dienstleistungen zusammenzustellen.



Durch die Partnerschaft können Kunden sich auf eine digitale Transformationsreise begeben, die von Technologien wie Cloud, Colocation, Managed Security Services und Managed Cloud Services getragen wird. Sie wird die digitale Transformation durch eine Senkung der Betriebskosten, Bedarfsskalierbarkeit und Steigerung der Geschäftsagilität ankurbeln.



Nick Gliddon, Chief Enterprise Business Officer von Vodafone Idea, kommentierte den Zusammenschluss mit den Worten:"Unternehmen übernehmen zunehmend Cloud-Technologie auf ihrer digitalen Transformationsreise. Sie brauchen einen vertrauenswürdigen Partner, der eine sichere und zuverlässige Computer-Infrastruktur für entscheidende Geschäftsbedürfnisse anbietet. Die Partnerschaft mit CtrlS wird uns helfen, unseren Kunden umfassende ICT-Dienste für sämtliche Telekommunikationsanforderungen über Festnetz, Mobilität, Cloud, Colocation und Notfallwiederherstellung hinweg anzubieten."



Diese Partnerschaft unterstützt zweifelsohne die klare Vision von Vodafone Idea Business Service, in einer digitalen Welt zu einem geschätzten Geschäftspartner des Vertrauens zu werden sowie Unternehmen auf ihrer digitalen Reise zur Seite zu stehen. Durch diese Partnerschaft wird VIBS zum einzigen Akteur im Telekommunikationsbereich, der Tier-4-Colocation-Dienste anbietet.



Sridhar Pinnapureddy, Gründer und CEO von CtrlS Datacenters, bemerkte zu dieser Partnerschaft:"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Vodafone Idea und darauf, ihr aktuelles Dienstleistungs-Portfolio zu stärken. Das gemeinsame Leistungsversprechen von Vodafone Idea und CtrlS entspricht dem umfassendsten, beeindruckendsten und integriertesten Angebot, das das Land heute zu bieten hat."



