ZÜRICH (Dow Jones)--Spekulationen auf eine Zinssenkung der US-Notenbank haben am Freitag auch dem schweizerischen Aktienmarkt Auftrieb gegeben. Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 9.749 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 43,72 (zuvor: 43,44) Millionen Aktien.

Neue Arbeitsmarktdaten aus den USA waren überraschend schwach ausgefallen. Im Mai wurden nicht einmal halb so viele Stellen geschaffen wie erwartet. Zwar verharrte die Arbeitslosenquote auf dem niedrigen Niveau von 3,6 Prozent, doch weckte der geringe Stellenaufbau Befürchtungen, dass sich die Zeiten, in denen in den USA annähernd Vollbeschäftigung herrschte, dem Ende nähern könnten. Anleger setzen nun darauf, dass die US-Notenbank mit geldpolitischen Lockerungen einer Abkühlung der Wirtschaft entgegenwirken könnte.

Daneben schöpften die Investoren Hoffnung, dass sich die USA mit Mexiko im Streit um die Migrationspolitik einigen und die geplanten Zölle auf Importe aus Mexiko vermieden werden könnten. Der südliche Nachbar hat erste Schritte unternommen, um die illegale Migration in die USA einzudämmen. Auch beim Handelskonflikt mit China standen die Zeichen zuletzt auf Entspannung. Im Handel wurde auf einen Bericht verwiesen, laut dem die Zölle auf einige chinesische Importe erst später mit dem neuen Satz belegt werden sollen.

Gefragt waren in dieser Gemengelage Konjunkturzykliker wie ABB und Lafargeholcim, die um 1,3 und 1,1 Prozent vorrückten. Technologiewerte profitierten ebenfalls von der Hoffnung auf eine Beilegung der Handelsstreitigkeiten. Die Aktien des Apple-Zulieferers AMS rückten um 3,2 Prozent vor. Logitech verbesserten sich um 2 Prozent.

Unter den Schwergewichten im SMI verbuchten Nestle ein Plus von 1,1 Prozent. Roche gewannen 0,4 Prozent. Bei Novartis, die kaum verändert schlossen, kam eine Personalie nicht gut an. Der bisherige Leiter der Novartis-Sparte Pharmaceuticals, Paul Hudson, wechselt zum französischen Konkurrenten Sanofi.

Die Aktien des Rückversicherers Swiss Re schlossen 1,8 Prozent höher. Das Unternehmen will nun, wie schon länger angekündigt, die Lebensversicherungssparte Reassure in London an die Börse bringen. Im Bankensektor verloren Credit Suisse gegen die positive Tendenz 0,5 Prozent. Der Kurs wurde belastet von dem niedrigen Zinsumfeld, das den Banken das traditionelle Geschäft erschwert. UBS schlossen kaum verändert. Hier stützte das geplante Joint Venture mit der japanischen Sumitomo Mitsui Trust Holdings, mit dem die Bank ihr Vermögensverwaltungsgeschäft in Japan vorantreiben möchte.

June 07, 2019

