Basel (ots) - Als Vertreterin der grössten Exportbranche der

Schweiz begrüsst Interpharma den heutigen klaren Entscheid des

Bundesrats gegen die Kündigungsinitiative. Diese Initiative würde den

Wirtschafts- und Pharma-Standort Schweiz massiv schwächen. Um eine

geregelte und nachhaltige Beziehung mit der EU zu sichern, fordert

Interpharma den Bundesrat auf, rasch die beabsichtigten Klärungen

beim Rahmenvertrag mit der EU vorzunehmen und dessen Unterzeichnung

einzuleiten.



Für ein exportorientiertes Land wie der Schweiz, mit einem

Gesamt-Exportvolumen in die EU von 120 Mrd. Schweizer Franken, wäre

der Wegfall der Bilateralen Verträge, der mit der

Kündigungsinitiative verlangt wird, fatal. Die EU ist der wichtigste

Absatzmarkt der Schweiz und insbesondere auch der pharmazeutischen

Industrie. Mit Ausfuhren von fast 90 Milliarden Franken, davon rund

die Hälfte in die EU, exportiert die forschende Pharmaindustrie über

20-mal so viel, wie sie in der Schweiz Umsatz erzielt. Die

Pharmabranche und deren Wertschöpfungskette sind deshalb auf den

freien Zugang zum europäischen Binnenmarkt angewiesen.



Auch die Abkommen über die technischen Handelshemmnisse und die

Personenfreizügigkeit sind für die Schweizer Pharmaindustrie

entscheidend. Alleine die Konformitätsanerkennung für Pharmaprodukte

verhindert Mehrkosten von jährlich 150 bis 300 Millionen Franken. Die

Personenfreizügigkeit ermöglicht eine unbürokratische und rasche

Rekrutierung von qualifizierten Fachkräften aus der EU. Eine

wissensintensive Industrie ist darauf angewiesen, auch in Zukunft

qualifizierte Fachleute aus dem Ausland anwerben zu können. Um den

bilateralen Weg zu erhalten, den Ausbau des Marktzugangs weiter

voranzutreiben und die Erosion der existierenden Marktzugangsabkommen

zu verhindern, erachtet Interpharma die rasche Klärung der offenen

Fragen und eine baldige Unterzeichnung des Rahmenabkommens mit der EU

durch den Bundesrat als notwendig.



