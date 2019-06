Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta029/07.06.2019/18:35) - Die heutige Hauptversammlung der Blue Cap AG hat beschlossen, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018 einen Betrag von EUR 2.985.000 zur Zahlung einer Dividende von EUR 0,75 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und den verbleibenden Restbetrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung vorzutragen.



Mitteilende Person: Dr. Hannspeter Schubert Vorstand



