Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Beim 27. Deutschen Kinder Medien Festival wurde das ZDF am Freitag, 7. Juni 2019, in Erfurt zweifach geehrt: In der Kategorie Unterhaltung gewann die erste Folge der Doku-Reihe "Digiclash: Der Generationen-Contest". Das Animationsspecial "Räuber Ratte" (Originaltitel: "The Highway Rat") wurde als bester Kurzfilm ausgezeichnet.



In den acht Folgen der Doku-Reihe "Digiclash: Der Generationen-Contest" (Buch und Regie: Bettina Herzer) dreht sich alles um den Umgang mit dem digitalisierten Alltag: In einem Wettbewerb treten vier internetbegeisterte Jugendliche gegen vier internetskeptische Senioren an. Die Vertreter der digitalen Generation bewegen sich acht Tage lang "offline" - in einem Haus, ausgestattet wie zu Großmutters Zeiten. Währenddessen ziehen die Vertreter der Großelterngeneration in ein Smart-Haus mit App-gesteuerter Technik ein. Die Reihe, erstausgestrahlt bei KiKA im Herbst 2018, ist eine Produktion der E+U-TV Köln (Produzent: Georg Bussek) im Auftrag des ZDF (Redaktion: Gordana Großmann).



Der aufwändige CGI-Zeichentrick "Räuber Ratte" (Regie: Jeroen Jaspaert) nach dem gleichnamigen Buch von Julia Donaldson und Axel Scheffler zeigt das Abenteuer einer ruchlosen Ratte, die sich zu einem niedlichen Nagetier wandelt. "Räuber Ratte" ist eine Produktion der Magic Light Pictures/Orange in Koproduktion mit BBC/ZDF. ZDF-Redakteurin ist Nicole Keeb. Der Film wurde Weihnachten 2018 im ZDF ausgestrahlt.



Der "Goldene Spatz" ist das größte Festival in Deutschland für deutsche Kinderfilme und -fernsehbeiträge sowie Onlineangebote und wird von der Deutschen Kindermedienstiftung veranstaltet. Eine 26-köpfige Kinderjury zwischen neun und 13 Jahren vergibt sechs der insgesamt sieben Trophäen im Bereich Kino/TV, ein weiterer Preis wird durch junge Juroren in der Kategorie Website/App vergeben.



Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/goldenerspatz



ZDFtivi in der ZDFmediathek: http://zdftivi.de



https://twitter.com/ZDFpresse



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121