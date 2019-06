Aktien von Microsoft sind am Freitag auf den höchsten Stand ihrer 33-jährigen Börsengeschichte gestiegen. In der Spitze legten die Papiere des Software-Entwicklers um 3,5 Prozent auf 132,25 US-Dollar zu. Damit belief sich der Marktwert des Konzerns auf gut eine Billion US-Dollar. Zuletzt lag die Aktie mit einem Plus von 2,94 Prozent auf 131,58 Dollar an der Spitze des Dow Jones Industrial .

"Die Innovationskraft bei Microsoft ist ungebrochen", hatte erst vor kurzem Bondanalyst Mirko Maier von der Landesbank Baden-Württemberg festgestellt. Trotz Investitionen in den Vertrieb und in Rechenzentren für Cloud-Angebote bleibe die operative Marge erfreulich stabil. Die Netto-Cash-Position sei fast auf Rekordniveau, trotz Übernahmen, Aktienrückkäufen und "ansehnlichen Dividendenausschüttungen"./bek/he

ISIN US5949181045

AXC0272 2019-06-07/19:32