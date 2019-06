(neu: Angaben zur Gesamtrendite seit dem Börsengang im 3. Absatz und jüngste Kursentwicklung im 4. Absatz)

NEW YORK (dpa-AFX) - Aktien von Microsoft sind am Freitag auf den höchsten Stand ihrer 33-jährigen Börsengeschichte gestiegen. In der Spitze legten die Papiere des Software-Entwicklers um 3,5 Prozent auf 132,25 US-Dollar zu. Damit belief sich der Marktwert des Konzerns auf gut eine Billion US-Dollar. Zuletzt lag die Aktie mit einem Plus von 2,94 Prozent auf 131,58 Dollar an der Spitze des Dow Jones Industrial .

"Die Innovationskraft bei Microsoft ist ungebrochen", hatte erst vor kurzem Bondanalyst Mirko Maier von der Landesbank Baden-Württemberg festgestellt. Trotz Investitionen in den Vertrieb und in Rechenzentren für Cloud-Angebote bleibe die operative Marge erfreulich stabil. Die Netto-Cash-Position sei fast auf Rekordniveau, trotz Übernahmen, Aktienrückkäufen und "ansehnlichen Dividendenausschüttungen".

Die Gesamtrendite seit dem Börsengang des Unternehmens 1986 beläuft sich mittlerweile auf rund 135 000 Prozent. Damit lässt der Software-Gigant auch so renommierte Papiere wie die von Apple (etwa 33 000 Prozent) und Amazon (rund 120 000 Prozent) hinter sich.

Ende April waren die Aktien nach starken Quartalszahlen auf das Rekordhoch von 131,37 Dollar gestiegen. In der zweiten Maihälfte rutschten die Papiere im Fahrwasser der allgemeinen Marktschwäche wieder ab und fielen am Montag auf den niedrigsten Kurs seit Anfang Februar. Von diesem Tief aus kletterten sie schließlich im Verlauf der Woche wieder um rund 11 Prozent nach oben./bek/he

ISIN US5949181045

AXC0287 2019-06-07/20:20