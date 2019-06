Hier können Sie das Album hören: TIDAL.com/Prince (https://c212.ne t/c/link/?t=0&l=de&o=2489925-1&h=2954273325&u=https%3A%2F%2Fc212.net% 2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2489925-2%26h%3D1554519473%26u%3 Dhttp%253A%252F%252Ftidal.com%252FPrince%26a%3DTIDAL.com%252FPrince&a =TIDAL.com%2FPrince)



New York (ots/PRNewswire) - Das neueste Album von Prince, Originals, ist jetzt live exklusiv auf TIDAL - direkt aus dem historischen Musikarchiv von Prince. Es umfasst 15 Titel, darunter 14 bislang unveröffentlichte Aufnahmen, die den Einfluss von Prince auf die moderne Musik und die Entwicklung zahlreicher Künstler herausstellen. Die Titel wurden von JAY-Z und Troy Carter gemeinsam im Auftrag des Prince-Nachlasses ausgewählt.



Ganz im Sinne von Prince, der seine Musik mit seinen Fans teilen wollte, wird das Album in Master-Qualität über TIDALs HiFi-Abonnement gestreamt. Mitglieder hören die Aufnahmen genau so, wie sich der Künstler den Klang der Tracks vorgestellt hat.



Informationen zu TIDAL



TIDAL ist eine von Künstlern betriebene globale Musik- und Unterhaltungsplattform, die Künstler und Fans durch einzigartige, originelle Inhalte und exklusive Events näher zusammenbringt. Der Streaming-Service ist in 53 Ländern verfügbar und hat mehr als 60 Millionen Songs und 250.000 qualitativ hochwertige Videos in seinem Katalog. Mit dem Engagement seiner Eigentümer für die Schaffung eines nachhaltigeren Modells für die Musikindustrie ist TIDAL in Premium- und HiFi-Klassen erhältlich - einschließlich Master Quality Authenticated (MQA)-Aufnahmen.



