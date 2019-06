Zwei Millionen Räder für den Standort Suizhou, China, geplant

MaxionWheels, der weltweit größte Räderhersteller, feierte mit seinem neuen Joint-Venture-Partner Dongfeng Motor Parts and Components Group am 6. Juni 2019 den Spatenstich am zukünftigen Standort seines 22.000 Quadratmeter großen Werks in Suizhou, China. Das neue Unternehmen, Dongfeng Maxion Wheels Co., Ltd., konnte diesen wichtigen Meilenstein mit hochrangigen Gästen teilen, darunter Regierungsbeamte und wichtige Persönlichkeiten des Unternehmens, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter.

"Mit unserem neuen Partner, Dongfeng Motor Parts and Components, wird dieses Werk die zukünftige Nachfrage der globalen und chinesischen Fahrzeughersteller nach lokal produzierten Aluminium-Autorädern bedienen", so Pieter Klinkers, Geschäftsführer von Maxion Wheels. "Durch unsere Partnerschaft mit einem der größten chinesischen Automobilzulieferer können wir schnell globale Expertise bei der Herstellung von Aluminiumrädern auf den größten Fahrzeugmarkt der Welt bringen."

Kai Kronenberg, Vizepräsident und leitender Repräsentant bei Maxion Wheels in China, fügte hinzu: "Wir erwarten Ende 2020 den Produktionsstart und planen zwei Millionen druckgegossene, blanke Räder pro Jahr zu produzieren."

ÜBER MAXION WHEELS

Maxion Wheels ist Teil der Gruppe Iochpe-Maxion S.A. und führender Hersteller von Rädern für Personenkraftwagen, Leichtlastkraftwagen, Busse, gewerbliche Lastwagen und Anhänger. Das Unternehmen produziert ebenfalls Räder für Landwirtschaftsfahrzeuge sowie sonstige Off-Highway-Anwendungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Produktion von Rädern und insgesamt 10.000 Beschäftigten weltweit ist Maxion der größte Radhersteller mit einer Jahresproduktion von fast 60 Millionen Rädern. Das Unternehmen beliefert seine Erstausrüster-Kundschaft über ein riesiges globales Netzwerk mit 23 Standorten in 12 Ländern und verfügt über modernste Technikzentren in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen zu Maxion Wheels erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.maxionwheels.com.

ÜBER DIE DONGFENG MOTOR PARTS AND COMPONENTS GROUP

Die Dongfeng Motor Parts and Components Group Co., Ltd., mit Hauptsitz in Shiyan, Provinz Hubei, China, ist eine Tochtergesellschaft von Dongfeng Motor Co., Ltd. Das Unternehmen hat sich auf die Forschung und Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Autoteilen spezialisiert, darunter Fahrgestellsysteme, Fahrerraum- und Karosseriesysteme, elektrische Fahrsysteme, bahnbrechende, Bremssysteme und intelligente Fahrsysteme, Antriebssysteme, Wärmemanagementsysteme sowie Leichtbautechnologien.

Die Dongfeng Motor Parts and Components Group Co. Ltd. beschäftigt 14.000 Mitarbeiter in 38 Niederlassungen, einschließlich eines börsennotierten Unternehmens mit dem Namen Dongfeng Electronic Technology Co., Ltd. (Börsencode: 600081), eines Übersee-Unternehmens und 14 Joint Ventures. Der Jahresumsatz der Gruppe lag im Jahr 2018 bei 18 Mrd. RMB, womit das Unternehmen einen der größten Autoteilehersteller in China darstellt.

