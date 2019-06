WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist das Volumen der Verbraucherkredite im April stärker gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat habe die Kreditvergabe um 17,5 Milliarden US-Dollar zugelegt, teilte die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten im Mittel einen Zuwachs um 13,00 Milliarden Dollar erwartet. Im Vormonat war das Kreditvolumen um revidiert 11,03 (bisher 10,3) Milliarden Dollar gestiegen./jsl/he

