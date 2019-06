US-Staatsanleihen haben am Freitag im späten Handel einen Teil ihrer anfänglichen Aufschläge wieder abgegeben. Lediglich Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren konnten die Gewinne halten. Ein unerwartet schwacher Aufbau der Beschäftigung in der US-Wirtschaft stützte die Festverzinslichen.Im Mai waren in den USA ...

