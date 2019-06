Die Wanda Sports Group Company Limited, eine führende weltweit tätige Plattform für Sportveranstaltungen, Medien und Marketing, gab heute bekannt, dass eine Registrierungserklärung (Registration Statement) auf Formblatt F-1 Bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, die sich auf das geplante öffentliche Angebot ("geplante Angebot") von American Depositary Shares ("ADS") bezieht, welche die Stammaktien der Klasse A des Unternehmens (die "Aktien") repräsentieren. Das Unternehmen hat beantragt, die ADS auf dem NASDAQ Global Market unter dem Symbol "WSG" zu notieren.

Die Anzahl der angebotenen ADS und der Preisbereich des geplanten Angebots wurden noch nicht festgelegt. Eine Registrierungserklärung auf Formblatt F-1 bezüglich dieser Wertpapiere wurde bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht, jedoch noch nicht von dieser für wirksam erklärt. Vor der Wirksamkeit der Registrierungserklärung dürfen diese Wertpapiere nicht verkauft und Kaufangebote dafür nicht angenommen werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Einholung eines Kaufangebots dar und die Wertpapiere werden in keinem Staat bzw. Rechtsgebiet verkauft, in dem ein derartiges Angebot, eine derartige Einholung oder ein derartiger Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den dortigen geltenden Wertpapiergesetzen gesetzwidrig wäre.

Über die Wanda Sports Group

Die Wanda Sports Group ist eine führende weltweit tätige Plattform für Sportveranstaltungen, Medien und Marketing, die sich dafür engagiert, Menschen durch die Liebe zum Sport zusammenzubringen und Sportler und Fans in die Lage zu versetzen, ihre Leidenschaften und Träume auszuleben. Wir verfügen über beträchtliche Urheberrechte, langfristige Geschäftsbeziehungen und breit gefächerte Durchführungskompetenzen, mit denen wir konkurrenzlose Sporterlebnisse schaffen können. Wir schaffen Zugang zu überzeugenden Inhalten und bauen integrative Gemeinschaften auf. Wir bieten eine umfassende Palette an Veranstaltungen, Marketing- und Mediendiensten in drei Hauptsegmenten: Massenteilnahme, Zuschauersport sowie digitale, Produktions- und Sportlösungen (DPSS). Unsere Full-Service-Plattform schafft Wert für unsere Partner und Kunden sowie weitere Teilnehmer des Sportumfeldes, von Rechteinhabern, Marken und Werbetreibenden bis hin zu Fans und Sportlern.

Die Wanda Sports Group hat ihren Hauptsitz in Beijing (China) und beschäftigt 1.600 Mitarbeiter in mehr als 60 Niederlassungen in der ganzen Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190607005499/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Wanda Sports Group

Eric Yuan

yuanyuan93@wanda.cn

Sard Verbinnen Co

Asien Ron Low und Yin Ai

USA - Paul Scarpetta und Bob Rendine

Europa Charlie Chichester

WandaSports-SVC@SARDVERB.com