Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SWUT: SW Umwelttechnik am 7.6. -3,03%, Volumen 191% normaler Tage , BKS: BKS Bank Stamm am 7.6. -1,82%, Volumen 79% normaler Tage , RHIM: RHI Magnesita am 7.6. -1,49%, Volumen 145% normaler Tage , ELY: Callaway Golf am 7.6. 2,15%, Volumen 83% normaler Tage , MSFT: Microsoft am 7.6. 2,80%, Volumen 124% normaler Tage , TWR: Twitter am 7.6. 3,66%, Volumen 88% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Twitter TWR 37.930 3.66% Microsoft MSFT 131.400 2.80% Callaway Golf ELY 15.710 2.15% RHI ...

