VERBUND-Aktie: Ist die Luft raus?

Die Aktie des österreichischen Versorgers VERBUND (WKN: 877738 / ISIN: AT0000746409) erlebt seit Jahren einen regelrechten Höhenflug. Angesichts der dünner gewordenen Luft stellt sich automatisch die Frage, wie viel Kurspotenzial der ATX-Wert noch hat.

In Österreich werden fast 65 Prozent der Stromerzeugung durch Wasserkraft gedeckt. Bei VERBUND ist man sehr stolz darauf, dass mehr als die Hälfte davon aus Wasserkraftwerken des ATX-Konzerns stammt. Außerdem würden an die 100 Prozent der VERBUND-Stromerzeugung aus klimafreundlicher, erneuerbarer Wasserkraft gewonnen. Angesichts der wachsenden Bedeutung erneuerbarer Energien sollten VERBUND in Zukunft gute Geschäfte winken. Bereits zu Beginn des Jahres 2019 liefen diese nicht schlecht.

