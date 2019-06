Im nächsten Monat wird eine 16.350 Quadratfuß (ca. 1500 qm) umfassende Liegenschaft in Graeagle (Kalifornien/USA) die sich derzeit im Besitz des Gaming-Visionärs Robert "Bob" Luciano, einem führenden Innovator im Bereich der Spielkasinotechnologie, befindet im führenden weltweit tätigen Auktionshaus Concierge Auctions versteigert. Die unter dem Namen "The Cedars" bekannte Immobilie umfasst Cedars Lodge, die über 16.000 Quadratfuß (ca. 1500 qm) große Hauptresidenz, ein 5.500 Quadratfuß (ca. 510 qm) großes Gästehaus, einen Stall für fünf Pferde mit zugehörigem Appartement, eine kleine Arena, einen Entertainment-Pavillon, zwei Weinkeller und eine große Werkstatt mit Büro. 1245 Carmichael Road wird ohne Mindestpreis in Zusammenarbeit mit Trinkie Watson von Chase International versteigert. Angebote werden ab 16. Juli bis 19. Juli über den Online-Marktplatz von Concierge Auctions angenommen.

"Diese Versteigerung ist eine seltene Gelegenheit, einen entspannten bis luxuriösen Lifestyle zu erwerben", erklärte Watson. "Diese einzigartige Liegenschaft bietet seltene Einrichtungen und endlose Möglichkeiten für eine Vielfalt von Luxushaus-Interessenten."

Diese Immobilie wurde früher zum Preis von 55 Millionen US-Dollar angeboten und das Hauptgebäude des Komplexes, Cedar Lodge, umfasst eine Fläche von 16.350 Quadratfuß (ca. 1500 qm) auf drei Etagen. Dazu gehören überdachte Terrassen, herrliche Ausblicke aus großflächigen Fenstern, ein hochmodernes zentralisiertes und auf Zonen begrenzbares Beleuchtungssystem. Hinzu kommen vier Schlafzimmer-Suiten, zwei davon im Obergeschoss mit eigenem offenem Kamin, Wohnbereich und überdachtem Balkon, und zwei auf der unteren Etage, jeweils mit Küchenzeile und eine mit Kamin. Die Hauptetage bietet einen großen Saal, eine Klavierbühne, mehrere Wohn- und Essbereiche, eine Großküche, Service- und Hauptaufzug, einen Freizeitraum sowie eine voll ausgestattete Indoor-/Outdoor-Bar. Zu den architektonischen Besonderheiten gehören ein Kupferdach, Holztäfelungen aus wiederverwerteter Douglas-Tanne, hellem und astigem Zedernholz und hellem Mahagoni.

Die Remise der Immobilie umfasst ein Studio über einer Doppelgarage mit rustikaler handwerklicher Architektur. Der 768 Quadratfuß (ca. 71 qm) umfassende Raum bietet mit Erdwärme betriebene Flächenheizgeräte. Das zweigeschossige Gästehaus mit einer großen Fläche zur Herstellung von Wein oder Apfelwein umfasst insgesamt 5.512 Quadratfuß (ca. 512 qm) mit einer Wohnfläche und einer Ladenetage. Angesichts der 120/240-V-Stromversorgung und Laderampe wird hier die Herstellung von Wein empfohlen. Darüber hinaus verfügt die Liegenschaft über fünf Teiche, die mit Yuba-Felsen landschaftlich gestaltet sind.

Die Immobilie befindet sich in günstiger Lage in der Nähe des nur 20 Autominuten entfernten Nervino Airport mit Hangar für ein Privatflugzeug.

Weitere Informationen erhalten Sie unter ConciergeAuctions.com oder telefonisch unter der Rufnummer +1.212.202.2940.

