MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft, gab heute bekannt, dass die historischen Werte der verwalteten Vermögenswerte (assets under management, AUM) in börsengehandelten Fonds (ETF), die am letzten Tag des Monats Mai mit seinen Indizes verbunden sind, sowie den monatlichen Durchschnitt davon am bzw. etwa am 14. Juni 2019 veröffentlicht werden. Die Informationen sind unter dem Link "AUM in ETFs Linked to MSCI Indexes" auf der Investor-Relations-Website von MSCI unter http://ir.msci.com/aum-etf erhältlich. MSCI geht davon aus, dass die AUM-Daten bis auf Weiteres in der Monatsmitte veröffentlicht werden. Ein etwaiges neues Veröffentlichungsdatum wird gegebenenfalls am ersten Geschäftstag des Monats auf derselben Website angekündigt.

Über MSCI Inc.

MSCI Inc. ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft. Mit über 45 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Investitionsentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres Verständnis der wichtigsten Treiber für Risiken und Renditen vermitteln und ihnen helfen, auf dieser Basis effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, analysengestützte Lösungen, mit denen Kunden Einblicke in die Investitionsprozesse erhalten und von einer verbesserten Transparenz profitieren können.

MSCI Inc.

