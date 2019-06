Bis 2021 will BP Chargemaster 400 Schnellladestationen im Vereinigten Königreich aufbauen. Jetzt hat das Unternehmen seinen neuen High Power Charger mit 150 kW vorgestellt. Bis Ende des Jahres sollen schon 100 Säulen im Einsatz sein. Der HPC-Lader soll es ermöglichen, in 10 Minuten Strom für weitere 100 Meilen (161 Kilometer) nachzuladen. Im Gegensatz zu den meisten Schnellladern, die derzeit in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...