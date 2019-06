Huawei verzerrt mit Dumpingpreisen den Wettbewerb. Die Politik darf das nicht dulden. Die Netzbetreiber müssen mit einem Ausfall Huaweis rechnen, höhere Kosten einkalkulieren und in der 5G-Auktion ihre Gebote reduzieren.

Der 15. Mai 2019 könnte einmal als der Tag in die Geschichte eingehen, an dem die Globalisierung zu Ende ging. An jenem Mittwoch rief US-Präsident Donald Trump den nationalen Notstand für den Telekommunikationssektor aus. Darin untersagte er amerikanischen Firmen, Ausrüstung von ausländischen Unternehmen zu verwenden, von denen ein "Risiko für die nationale Sicherheit" ausgehe. Namen wurde keine genannt. Doch der Hauptadressat war klar: der chinesische Internetgigant Huawei.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen und einem Jahresumsatz von gut 100 Milliarden Dollar ist nicht nur der zweitgrößte Smartphone-Hersteller der Welt (nur Samsung aus Südkorea verkauft noch mehr). Es ist auch der führende Ausrüster für das superschnelle 5G Mobilfunknetz - eine zentrale Zukunftstechnologie, die auch für viele industrielle Anwendungen unverzichtbar sein wird.

Das amerikanische Handelsembargo kommt für Huawei einer Katastrophe gleich. Weniger weil die 5G-Netze in den USA ohne den Konzern aufgebaut werden, sondern vor allem weil das Unternehmen durch Trumps Federstrich essenzielle Zulieferer verliert. Chiphersteller wie Intel oder Qualcomm haben die Zusammenarbeit beendet. Auch Google kündigte an, künftig keine Softwareupdates für das Android-Betriebssystem an Huawei zu liefern. Noch gilt eine Übergangsfrist von 90 Tagen für Altgeräte. Wie es danach weitergehen soll, ist unklar.

Die Chinesen beteuern, der Ausfall der amerikanischen Zulieferer sei verkraftbar. Wirklich glaubhaft ist das nicht. Moderne US-Chiptechnologie lässt sich nicht so einfach ersetzen. Und Konsumenten außerhalb Chinas werden sich genau überlegen, ob sie Huawei-Smartphones kaufen, auf denen Google Maps oder YouTube nicht ordentlich laufen.Die chinesische Regierung hat nun ihrerseits eine schwarze Liste von US-Konzernen vorgelegt, die von Zulieferern und Kunden (darunter auch Huawei) abgeschnitten werden sollen. Weitere Gegenmaßnahmen, darunter ein Exportstopp von Seltenen Erden, sind bereits angedroht.Kurzum: Der Handelskrieg zwischen den USA und China ist in eine heiße Phase eingetreten. Bislang ging es "nur" um gewöhnliche Zölle. Nun geht es um gezielte Marktabschottungen und die Kappung globaler Wertschöpfungsketten - um ein Herzstück der Globalisierung.

Europa schien in diesem Konflikt lange bloß ein Zaungast zu sein. Vielleicht sogar ein Profiteur. Die gegenseitigen Zollrunden der Amerikaner und Chinesen machten europäische Exporte relativ günstiger. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Mit dieser scheinbar bequemen Position könnte es aber bald vorbei ...

