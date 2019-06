Es ist das Trendthema an der Börse schlechthin: Wasserstoff-Aktien erleben in den letzten Monaten eine wahre Renaissance an den Märkten. Die Gründe für die Euphorie sind vielschichtig. Zum einen sorgen strengere Emissionsvorschriften für ein massives Umdenken in allen Industriezweigen, die zu viel schädliches Kohlenstoffdioxid oder andere Klimakiller in die Luft pusten. Wasserstoff könnte dem Problem Abhilfe schaffen. Eng verbunden mit den strengeren Vorschriften: die Mobilitätswende. Gerade asiatische Automobilhersteller wie Hyundai oder Toyota forcieren das Thema und pumpen Milliarden in den Aufbau der nötigen Wasserstoff-Infrastruktur und damit verbundenen Technologien. Auch die Aktie von ITM Power wurde in diesem Zusammenhang wieder wachgeküsst.

Den vollständigen Artikel lesen ...