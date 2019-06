TSUKUBA (dpa-AFX) - Die Handelsminister der Top-Wirtschaftsmächte haben am letzten Tag ihres Treffens im japanischen Tsukuba um eine gemeinsame Abschlusserklärung gerungen. Als eines der umstrittenen Themen galt am Sonntag die Reform der Welthandelsorganisation (WTO). Das G20-Treffen der Digital- und Handelsminister in Tsukuba fand zu einer Zeit statt, da zwischen den USA und China ein Handelskrieg tobt. Ob die Mitgliedsstaaten vor dem G20-Gipfel Ende des Monats im japanischen Osaka zusammenfinden können, galt als ungewiss. Die Digitalminister dagegen konnten sich am Vortag auf eine gemeinsame Erklärung einigen, in der man sich erstmal auf Prinzipien zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) verständigen konnte./ln/DP/zb

