Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Vectron +1,78% auf 9,16, davor 7 Tage im Minus (-13,04% Verlust von 10,35 auf 9), SMA Solar +0,63% auf 22,46, davor 5 Tage im Minus (-11,22% Verlust von 25,14 auf 22,32), JP Morgan Chase -1,1% auf 109,16, davor 4 Tage im Plus (4,16% Zuwachs von 105,96 auf 110,37), Wells Fargo -0,63% auf 45,63, davor 4 Tage im Plus (3,49% Zuwachs von 44,37 auf 45,92), Phoenix Solar +2,94% auf 0,018, davor 4 Tage ohne Veränderung , Tesla -0,7% auf 204,5, davor 3 Tage im Plus (15,08% Zuwachs von 178,97 auf 205,95), Drillisch -2,1% auf 27,06, davor 3 Tage im Plus (5,02% Zuwachs von 26,32 auf 27,64), SFC Energy -1,82% auf 13,45, davor 3 Tage im Plus (12,76% Zuwachs von 12,15 auf 13,7), Lenzing -0,76% auf 97,5, davor 3 Tage im Plus (2,66% Zuwachs von 95,7 auf 98,25), EVN ...

