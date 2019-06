Es dauerte nicht lange, bis Amazon (WKN:906866) die Pläne für die eintägige Lieferung in die Tat umgesetzt hat. Vor weniger als sechs Wochen teilte CFO Brian Olsavsky den Investoren mit, dass das Unternehmen plant, die zweitägige Prime-Lieferung auf die eintägige Lieferung "umzustellen". Am Montag begann Amazon damit, den eintägigen Versand an Prime-Mitglieder in den USA für über 10 Millionen Artikel zu garantieren. Obwohl das nur 10 % aller Artikel sind, die für den zweitägigen Versand in Frage ...

