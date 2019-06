Bullishe Pfingswoche und alte Marken bei DAX und Dow im Visier

Ein starker Ausklang konnte vor dem Pfingstwochenende im DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) verzeichnet werden. Der Leitindex gewann 2,7 Prozent hinzu und eroberte die 12.000er-Marke zurück. Damit folgte er der Wall Street, welche noch deutlicher (genau um 4,7 Prozent) zulegen konnte. Dabei ging ich in der Vorwochenanalyse noch von weiteren Abgaben aus. Denn der Tageschart generierte recht eindeutige negative Signale. Es war konkret die Rede von einem Eintauchen in den 11.600er-Bereich, wie hier rückblickend dargestellt:

Mit 11.620 liefen wir diesen dann auch recht schnell an, erholten uns jedoch zusehends davon. Es gab wieder positive Handelstage und zwar 4 von 5 in dieser Handelswoche, so dass wir insgesamt nicht nur mit einem deutlichen Plus die Woche beenden konnten, sondern eindrucksvoll die 12.000er-Marke zurückeroberten. Dies kam nicht von ungefähr. Schon am Dienstag bäumte sich der Markt zu seiner ehemaligen Unterstützung hin auf:

Diese konnte am Mittwoch überschritten und sogar die 12.000 in Angriff genommen werden - eine Marke, die vor allem psychologisch stark ist. Sie stoppte den Trend und sorgte in der zweiten Wochenhälfte für eine Orientierungsphase. Man kann die Woche somit splitten in die erste Trendphase:

Und in die zweite Phase - dem Auspendeln oberhalb der 12.000er-Marke:

