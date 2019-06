von Gian Hessami, Euro am SonntagOb privat bei der Nutzung von Internet-Suchmaschinen oder in der Firma, die ihre Daten in der Cloud anstatt auf den Rechnern der Mitarbeiter speichert: Die Menge der weltweit produzierten Daten wächst ins Unermessliche.Wurde 2018 weltweit noch eine Datenmenge von 33 Zettabyte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...