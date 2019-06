FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PQN XFRA ES0105229001 PROSEGUR CASH 144A EO-,02 0.020 EUR

EUA2 XFRA FR0013263878 UMANIS INH. EO -,11 0.080 EUR

0IW XFRA KYG261681079 DAFA PROPERTIES GR. 0.019 EUR