FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH5WV1 HCOB MZC 23 15/25 0.000 %

XFRA DE000HSH5WU3 HCOB MZC 22 15/19 0.000 %

C8BB XFRA DE000CS8AZ46 CS AG LDN 15/22 FLR 0.000 %

HRPK XFRA DE000A11QW68 7C SOLARPARKEN AG O.N. 0.110 EUR

XFRA CH0004724545 NORDIC INV.BK 86/UND. 0.000 %

PWT XFRA US87240R1077 TFS FINANCIAL CORP DL-,01 0.222 EUR

RSO XFRA US7782961038 ROSS STRS INC. DL-,01 0.226 EUR

NAI XFRA US62914B1008 NIC INC. 0.071 EUR

MHQ XFRA US5591892048 MAGNITOGORSK I+S REGS/13 0.250 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR

BY6A XFRA US05606L1008 BYD CO. LTD ADR/2 YC 1 0.053 EUR

8GA XFRA KYG407691040 GREATVIEW ASEP.PAC.HD-,01 0.016 EUR

SMS2 XFRA ID1000106800 SEMEN INDON.(PERS.)RP 100 0.013 EUR

GUJB XFRA HK1203033175 GUANGNAN (HLDGS)NEW 0.003 EUR

TJN XFRA HK0882007260 TIANJIN DEV. HLDGS 0.005 EUR

CPF XFRA HK0267001375 CITIC LTD. 0.029 EUR

KOX XFRA HK0034000254 KOWLOON DEVELOP. 0.056 EUR

GOB XFRA FR0000125007 ST GOBAIN EO 4 1.330 EUR

B7E XFRA DE000A0JM2M1 BLUE CAP O.N. 0.250 EUR

TUB XFRA DE0008115106 HSBC TRINKAUS+BURKH.O.N. 2.500 EUR

SIM XFRA DE0007239402 SIMONA AG O.N. 14.000 EUR

SYZ XFRA DE0005104806 SYZYGY AG O.N. 0.400 EUR

SIY XFRA CNE1000004F1 SINOTRANS LTD H YC 1 0.017 EUR

UG6 XFRA BMG810751062 SHIP FINANCE INTL DL 1 0.311 EUR

SHN XFRA BMG8063F1068 SHANGRI-LA ASIA HD 1 0.016 EUR

NBI XFRA BMG6359F1032 NABORS INDUSTRIES DL-,001 0.009 EUR

LCLA XFRA ID1000125107 KALBE FARMA RP 10 0.002 EUR

DYN XFRA CNE100001SH0 DYNAGREEN EN.PR.GR.H YC 1 0.013 EUR

5UM XFRA HK0000255361 GENERTEC UNIVER.MED.GR.CO 0.031 EUR

PBB XFRA DE0008019001 DT.PFANDBRIEFBK AG 1.000 EUR

541 XFRA US00090Q1031 ADT INC. DL-,01 0.031 EUR

EB2 XFRA IL0010811243 ELBIT SYS LTD 0.391 EUR

XFRA DE000HLB4QZ0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/17 0.001 %

LGR XFRA US84857L1017 SPIRE INC. DL 1 0.526 EUR

MV4 XFRA US6245801062 MOVADO GRP INC. DL-,01 0.178 EUR