FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.06.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.06.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EL4D XFRA DE000ETFL045 DK STOXX EUR.STR.VALUE 20 0.260 EUR

EL4B XFRA DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 0.540 EUR

SSH XFRA DE0007346603 SUEDWSTDT.SALZWERKE 1.600 EUR

GY5 XFRA FR0000054678 EURO RESSOURCES SA EO-,01 0.200 EUR

EK7 XFRA CNE100000Q43 AGRICULT.BNK OF CN H YC 1 0.022 EUR

BY6 XFRA CNE100000296 BYD CO. LTD H YC 1 0.026 EUR

ELF0 XFRA DE000ETFL433 DK DAX EX FINANCIALS 30 0.340 EUR

35G XFRA BMG3922B1072 GENPACT LTD DL 0,01 0.075 EUR

2HP XFRA US42824C1099 HEWLETT PACKARD ENT. 0.100 EUR

7HP XFRA US40434L1052 HP INC DL -,01 0.142 EUR

OS9 XFRA CNE1000027F2 ORIENT SECUR.CO.LTD.H YC1 0.013 EUR

ELFW XFRA DE000ETFL508 DEKA MSCI WORLD UCITS ETF 0.120 EUR

2TG XFRA IE00BFY8C754 STERIS PLC LS-,10 0.302 EUR

3XT XFRA CA30150P1099 EXCO TECHS LTD 0.060 EUR

L1CC XFRA KYG4820C1309 INSPUR INTL NEW HD-,01 0.005 EUR

ELFB XFRA DE000ETFL474 DEKA OEKOM EO NACHH.U.ETF 0.220 EUR

ELF5 XFRA DE000ETFL458 DEKA MSCI EUR.EX EMU U.E. 3.530 EUR

8H1 XFRA CA4488112083 HYDRO ONE LTD 0.161 EUR

WC41 XFRA CA9604105044 WESTJET AIRLINES VTG SHS 0.093 EUR

DDR2 XFRA US82981J1097 SITE CENTERS NEW 0.178 EUR

TRY XFRA US06759L1035 BARINGS BDC INC. DL -,001 0.115 EUR