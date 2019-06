FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.06.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.06.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

6T71 XFRA US89609W1071 TRIBUNE PUBLISHING DL-,01 1.332 EUR

XFRA AU3FN0024543 GOLDMAN SACHS GRP 2021 0.000 %

XFRA AU0000XCLWV6 AUSTRALIA 2030 CI

XFRA DE000HSH4VD4 HCOB MZC 16 14/19 0.000 %

0EC XFRA CNE1000029M4 EVERBRIGHT SECUR. H YC 1 0.013 EUR

XFRA DE000HLB1DX9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/14 0.002 %

ROW XFRA US8826811098 TEXAS ROADHOUSE DL-,001 0.266 EUR

SI3 XFRA US7841171033 SEI INVESTMENT DL-,01 0.293 EUR

PUP XFRA US74460D1090 PUBLIC STORAGE DL-,10 1.776 EUR

PTI XFRA US7156841063 PT TELEK.IND.TBK ADR/100 1.009 EUR

W8U XFRA US69360J1079 PS BUSINESS PARKS 0.932 EUR

LAR XFRA US5128071082 LAM RESEARCH CORP. DL-001 0.977 EUR

KHP XFRA US5002551043 KOHL'S CORP. DL-,01 0.595 EUR

ELFC XFRA DE000ETFL482 DK EO ISTO.EX F.D.+ U.ETF 0.350 EUR

AAZ XFRA US0325111070 ANADARKO PET.CORP. DL-,10 0.266 EUR

AE4 XFRA US0236081024 AMEREN CORP. DL-,01 0.422 EUR

0CP1 XFRA ID1000117708 CHAROEN POKPHAND RP 10 0.007 EUR

QF9 XFRA ID1000102809 MULTI INDOCITRA RP 100 0.001 EUR

3F5 XFRA HK0817039453 CHINA JINMAO HLDGS GR.LTD 0.011 EUR

FNI XFRA HK0656038673 FOSUN INTL LTD 0.042 EUR

4BY XFRA HK0285041858 BYD ELECTRONIC 0.025 EUR

TOTB XFRA FR0000120271 TOTAL S.A. EO 2,50 0.640 EUR

D9Z XFRA ES0119037010 CLINICA BAVIERA SA EO-,10 0.580 EUR

EL45 XFRA DE000ETFL318 DK MSCI JAPAN MC 0.001 EUR

EL44 XFRA DE000ETFL300 DK MSCI JAPAN 0.020 EUR

EL43 XFRA DE000ETFL292 DK MSCI EUROPE MC 0.080 EUR

EL42 XFRA DE000ETFL284 DK MSCI EUROPE 0.190 EUR

EL41 XFRA DE000ETFL276 DK MSCI USA MC 0.044 EUR

EL4Z XFRA DE000ETFL268 DK MSCI USA 0.071 EUR

EL4Y XFRA DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 0.550 EUR

EL4I XFRA DE000ETFL094 DK MSCI USA LC 0.515 EUR

EL4H XFRA DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC 1.510 EUR

EL4G XFRA DE000ETFL078 DK EO STOXX SEL.DIVID.30 0.330 EUR

EL4F XFRA DE000ETFL060 DK DAX (AUSSCHUETTEND) 0.940 EUR

EL4E XFRA DE000ETFL052 DK STOXX EUR.STR.STY.C.40 0.170 EUR